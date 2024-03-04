Вильфанд пообещал 8 марта плюс 35 градусов по Фаренгейту

Теплая погода в первых числах марта в Москве и европейской части России сыграла с людьми первоапрельскую шутку, рассказал «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Все потому, что температура воздуха была выше нормы на 5-6 градусов и она соответствовала погоде, которая бывает по климату 1 апреля.

«Поэтому все почувствовали, что вот, весна пришла, но это обманчивое впечатление. Конечно же март - это зимний месяц, и погода в предпраздничные дни вернется в рамки и даже несколько назад, в зимний режим», - рассказал он.

Во вторник, 5 марта, погода начнет меняться. Ночная температура будет низкой, -8...-10 градусов, по области даже до -13, а днем - около нулевой отметки, до +2 градусов на юге области.

Со среды днем и ночью температуры будут уже отрицательными. Ночью в среду -10...-12 градусов, по области до -15. Днем будет 1-3 градуса ниже нуля - но во второй половине дня, а по утрам будет по-настоящему холодно.

В четверг настанет самый холодный день и недели, и марта. Ночью ожидается -10...-15, по области до -18 градусов. Это январская погода. А днем за счет солнца температура будет повышаться до -1...-3, по области до -6 градусов.

В пятницу, 8 марта, ночью будет около -10, по Московскому региону -7...-12.

«Днем температура повысится до плюс 26-35 градусов. Дело в том, что сотрудники Гидрометцентра России, мужская часть ученого совета, являются джентльменами. И поэтому, чтобы выразить теплое отношение к женщинам, приняли решение представлять погоду не в градусах по Цельсию, а градусах по Фаренгейту», - сказал Роман Вильфанд.

По шкале Цельсия днем потеплеет до -3...+2.

В оставшиеся два выходных дня тоже будет на 1-2 градуса холоднее нормы, но облачно. Прогнозируется небольшой снег, ночные температуры в диапазоне 7-9 градусов мороза, дневные - от +1 до -4 градусов.