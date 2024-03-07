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Кабмин анонсировал повышение пенсий у более 4 млн россиян на 7,5%

Напомним, что социальная пенсия может быть по старости, по инвалидности или по потере кормильца.
Анна Назайкина 2024-03-07 10:56:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Правительство Российской Федерации в своем Telegram-канале сообщило о повышении социальных пенсий на 7,5%.

Россиянам напомнили, что такой вид выплаты положен тем лицам, у которых нет необходимого стажа для начисления страховой пенсии. Также эти выплаты полагаются по инвалидности или по потере кормильца.

Следует отметить, что социальная пенсия назначается только тем гражданам, которые проживают на территории нашей страны постоянно. Размер индексации определяется в зависимости от темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за минувший год, рассказали в кабмине.

Кроме того, повышение пенсий коснется еще трех категорий граждан - военнослужащих и добровольцев, которые стали инвалидами из-за травмы, полученной в зоне боевых действий, ветеранов Великой Отечественной войны и тех, кто пострадал при радиационных или техногенных катастрофах, пишет RT.

Как утверждается, в общей сложности это решение коснется свыше четырех миллионов россиян. Было добавлено, что в бюджете Соцфонда для этих целей предусмотрели почти 37,5 миллиарда рублей.

#Общество #россияне #Пенсии #правительство #кабмин #Соцвыплаты
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