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Путин рассказал, что старается не употреблять крепкие алкогольные напитки

Для укрепления здоровья глава государства порекомендовал закаливаться.
Анна Назайкина 2024-03-07 14:20:01
© Фото: Пресс-служба президента РФ © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с летчицами Краснодарского высшего авиационного училища, отвечая на соответствующий вопрос, рассказал о том, как ему удается при таком плотном графике поддерживать форму.

В частности, российский лидер признался, что практически не употребляет алкогольные напитки.

«Я практически исключаю алкоголь. Уж точно стараюсь не употреблять крепких напитков», - сказал глава государства.

Кроме того, Путин посоветовал закаливаться для укрепления здоровья. В частности, президент вспомнил, как закаливался в Ленинграде, когда был «пацаном».

«У нас и ванной-то не было в коммуналке. Но тем не менее, я выходил во двор зимой, обтирался снегом. Пацаном был еще», — поделился воспоминаниями он.

Ранее глава государства рассказал, что старается находить каждый день время для физической активности. Так, Путин уделяет залу и бассейну по два часа ежедневно.

#Алкоголь #здоровье #Владимир Путин #Президент
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