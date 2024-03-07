Путин рассказал, что старается не употреблять крепкие алкогольные напитки

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с летчицами Краснодарского высшего авиационного училища, отвечая на соответствующий вопрос, рассказал о том, как ему удается при таком плотном графике поддерживать форму.

В частности, российский лидер признался, что практически не употребляет алкогольные напитки.

«Я практически исключаю алкоголь. Уж точно стараюсь не употреблять крепких напитков», - сказал глава государства.

Кроме того, Путин посоветовал закаливаться для укрепления здоровья. В частности, президент вспомнил, как закаливался в Ленинграде, когда был «пацаном».

«У нас и ванной-то не было в коммуналке. Но тем не менее, я выходил во двор зимой, обтирался снегом. Пацаном был еще», — поделился воспоминаниями он.

Ранее глава государства рассказал, что старается находить каждый день время для физической активности. Так, Путин уделяет залу и бассейну по два часа ежедневно.