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Путин рассказал, что уделяет залу и бассейну по два часа каждый день

Каждый человек должен находить в своем графике хотя бы полчаса для физической нагрузки.
Анна Назайкина 2024-01-10 13:19:01
© Фото: Михаил Климентьев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин поделился, что ему удается ежедневно находить время для занятий спортом.

В ходе встречи с жителями Анадыря российский лидер рассказал, что тренируется по два-два с половиной часа в день. В частности, речь идет о занятиях в спортивном зале, в бассейне.

«Зал, бассейн, все это вместе, душ - два с половиной часа», - сказал Путин.

По мнению главы государства, каждый человек должен находить в своем графике хотя бы полчаса для физической нагрузки. Это следует сделать частью своей жизни, считает президент РФ.

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