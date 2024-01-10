Путин рассказал, что уделяет залу и бассейну по два часа каждый день

Президент России Владимир Путин поделился, что ему удается ежедневно находить время для занятий спортом.

В ходе встречи с жителями Анадыря российский лидер рассказал, что тренируется по два-два с половиной часа в день. В частности, речь идет о занятиях в спортивном зале, в бассейне.

«Зал, бассейн, все это вместе, душ - два с половиной часа», - сказал Путин.

По мнению главы государства, каждый человек должен находить в своем графике хотя бы полчаса для физической нагрузки. Это следует сделать частью своей жизни, считает президент РФ.