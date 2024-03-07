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Патрушев: на учениях НАТО в ЕС отрабатывается сценарий противостояния с РФ

Секретарь Совбеза отметил, что эти учения повышают напряженность и дестабилизируют ситуацию в мире.
Андрей Аркадьев 2024-03-07 14:15:01
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Global Look Press

НАТО на военных учениях «Стойкий защитник 2024» отрабатывает противостояние с Россией. Об этом заявил Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Магасе на совещании по вопросам национальной безопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа.

«Учения объединенных вооруженных сил НАТО в Европе под названием "Стойкий защитник 2024", в ходе которых отрабатывается сценарий вооруженного противостояния с Россией, безусловно, повышают напряженность и дестабилизируют ситуацию в мире», - сказал он.

Патрушев назвал Североатлантический альянс инструментом влияния Соединенных Штатов на страны и напомнил о приближении блока к российским границам. Секретарь Совбеза обвинил НАТО в развязывании более сотни войн и конфликтов и подготовке к новым противостояниям.

Также Патрушев указал на планы расширения присутствия НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Арктике.

Ранее сообщалось, что Швеция официально станет членом Североатлантического альянса в понедельник, 11 марта. В этот день в штаб-квартире НАТО в Брюсселе поднимут флаг этой скандинавской страны.

#в стране и мире #НАТО #николай патрушев
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