Швеция официально вступит в НАТО 11 марта

Швеция официально станет членом Североатлантического альянса в понедельник 11 марта, остались формальные детали. Об этом сообщает шведский телеканал TV4.

«Шведский флаг будет поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе во время обеда в понедельник. Это ознаменует собой начало членства», - говорится в публикации телеканала.

Уточняется, что на церемонии поднятия флага в Бельгии будут присутствовать шведский премьер-министр Ульф Кристерссон и главнокомандующий вооруженными силами странами Микаэль Бюден. Кроме этого, в мероприятии примут участие ведущие политические деятели Швеции и послы стран-участниц НАТО.

По итоге будет проведена пресс-конференция.

В публикации отмечается, что процесс вступления страны в НАТО был «унизительным и болезненным», но быстрым. Другие страны, также ранее подавшие заявку, «могут только мечтать» о настолько скоростном присоединении к блоку.

Напомним, накануне президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал закон о ратификации вступления Швеции в оборонный альянс. Таким образом, Венгрия стала последней страной НАТО, закончившей процедуру ратификации. В январе этого года этот процесс завершила Турция.