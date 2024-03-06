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Швеция официально вступит в НАТО 11 марта

Накануне президент Венгрии подписал закон о ратификации присоединения Швеции к альянсу, завершив процедуру последней из всех стран НАТО.
Елизавета Кондрикова 2024-03-06 15:14:01
© Фото: Henrik Montgomery, Tt, Global Look Press

Швеция официально станет членом Североатлантического альянса в понедельник 11 марта, остались формальные детали. Об этом сообщает шведский телеканал TV4.

«Шведский флаг будет поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе во время обеда в понедельник. Это ознаменует собой начало членства», - говорится в публикации телеканала.

Уточняется, что на церемонии поднятия флага в Бельгии будут присутствовать шведский премьер-министр Ульф Кристерссон и главнокомандующий вооруженными силами странами Микаэль Бюден. Кроме этого, в мероприятии примут участие ведущие политические деятели Швеции и послы стран-участниц НАТО.   

По итоге будет проведена пресс-конференция.

В публикации отмечается, что процесс вступления страны в НАТО был «унизительным и болезненным», но быстрым. Другие страны, также ранее подавшие заявку, «могут только мечтать» о настолько скоростном присоединении к блоку.  

Напомним, накануне президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал закон о ратификации вступления Швеции в оборонный альянс. Таким образом, Венгрия стала последней страной НАТО, закончившей процедуру ратификации. В январе этого года этот процесс завершила Турция.

#НАТО #Североатлантический альянс #Швеция #Венгрия #Брюссель
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