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Путин опробовал тренажер Як-130 в Краснодарском высшем военном авиаучилище

Владимир Путин заметил, что по некоторым авиатренажерам Россия смогла обыграть конкурентов.
Тимур Шерзад 2024-03-07 13:42:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин лично опробовал авиатренажер Як-130 в ходе посещения Краснодарского высшего военного авиаучилища. 

«Для подготовки отличных летчиков нужны современные тренажеры. Проблем на сегодняшний день нет, делается все необходимое, чтобы они были в наличии», - заявил Путин. 

Он добавил, что по некоторым тренажерам России даже удалось обыграть своих конкурентов. 

Также президент назвал службу в штурмовой авиации самой тяжелой в ВКС, отметив их близость к полю боя и серьезные перегрузки, возникающие во время резких маневров. 

#в стране и мире #Як-130 #Владимир Путин #тренажер #Краснодарское училище летчиков
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