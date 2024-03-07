Путин опробовал тренажер Як-130 в Краснодарском высшем военном авиаучилище

Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин лично опробовал авиатренажер Як-130 в ходе посещения Краснодарского высшего военного авиаучилища.

«Для подготовки отличных летчиков нужны современные тренажеры. Проблем на сегодняшний день нет, делается все необходимое, чтобы они были в наличии», - заявил Путин.

Он добавил, что по некоторым тренажерам России даже удалось обыграть своих конкурентов.

Также президент назвал службу в штурмовой авиации самой тяжелой в ВКС, отметив их близость к полю боя и серьезные перегрузки, возникающие во время резких маневров.