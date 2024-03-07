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Момент ликвидации агента Киева в Карелии показали от лица оперативников ФСБ

Как утверждается, злоумышленник должен был подорвать административное здание в городе Олонец.
Анна Назайкина 2024-03-07 12:58:01
© Фото: ФСБ РФ © Видео: ФСБ РФ

Опубликованы кадры момента ликвидации украинского агента в Карелии, снятое от лица оперативников Федеральной службы безопасности.

Ранее сообщалось, что ФСБ удалось предотвратить подготовку теракта. Его совершение запланировали украинские специальные службы, для этих целей они завербовали гражданина Белоруссии - члена нацформирования «Полк имени Кастуся Калиновского». Мужчина находился в межгосударственном розыске.

Силовики сообщили, что агент получил взрывчатку из заранее оборудованного для него схрона. Он должен был подорвать административное здание в городе Олонец.

Когда оперативники прибыли на место, чтобы задержать злоумышленника, преступник начал стрелять по ним, во время боестолкновения его нейтрализовали.

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