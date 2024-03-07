ФСБ предотвратила украинский теракт в Карелии

Белорусский гражданин привлек внимание ФСБ, так как планировал совершить теракт.

Установлено, что террорист был завербован украинскими спецслужбами, он состоял в националистическом формировании «Полк имени Кастуся Калиновского». Он планировал взорвать бомбу в одном из административных зданий в городе Олонец.

Террориста ликвидировали, так как он при задержании открыл огонь по сотрудникам спецслужб. У него изъяли бомбу, изготовленную из взрывчатого вещества из Британии и детонатора из США, а также пистолет и патроны к нему.

Сообщается, что среди гражданского населения и оперативников никто не пострадал.

Ранее ФСБ нашла у жителя Макеевки пять килограммов пороха.