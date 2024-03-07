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ФСБ предотвратила украинский теракт в Карелии

Гражданин Белоруссии из националистического «Полка имени Кастуся Калиновского» планировал теракт в Олонце.
Тимур Шерзад 2024-03-07 12:41:01
© Фото: ФСБ России

Белорусский гражданин привлек внимание ФСБ, так как планировал совершить теракт. 

Установлено, что террорист был завербован украинскими спецслужбами, он состоял в националистическом формировании «Полк имени Кастуся Калиновского». Он планировал взорвать бомбу в одном из административных зданий в городе Олонец. 

Террориста ликвидировали, так как он при задержании открыл огонь по сотрудникам спецслужб. У него изъяли бомбу, изготовленную из взрывчатого вещества из Британии и детонатора из США, а также пистолет и патроны к нему. 

Сообщается, что среди гражданского населения и оперативников никто не пострадал. 

Ранее ФСБ нашла у жителя Макеевки пять килограммов пороха.

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