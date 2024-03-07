Соперник Байдена Дин Филлипс вышел из гонки за пост президента США

Кандидат в президенты США и конгрессмен Дин Филлипс в эфире WCCO Radio объявил о выходе из предвыборной гонки, сообщает Life. Он поддержал кандидатуру действующего президента США Джо Байдена.

Филлипс выдвигался от Демократической фермерско-рабочей партии. На своей странице в сервисе микроблогов Х Филлипс заявил, что баллотировался, чтобы противостоять экс-президенту США Дональду Трампу.

Единственным соперником Байдена в Демократической партии осталась автор книг по саморазвитию писательница Марианна Уильямсон. Она пока не набрала ни одного делегата в ходе праймериз.

Ранее снялась с президентской гонки от республиканцев Никки Хейли - бывший постпред США при ООН. Таким образом, Дональд Трамп остался единственным кандидатом от Республиканской партии.