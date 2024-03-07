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Флорист Сафронова объяснила, почему не стоит подрезать тюльпаны ножницами

В частности, не рекомендуется использовать ножницы при работе со стеблями.
Анна Назайкина 2024-03-07 12:30:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова в беседе со «Звездой» предупредила о том, что даже самый удачно выбранный букет тюльпанов на 8 Марта может быстро завять, если за ним неправильно ухаживать.

Она назвала одну из самых частых ошибок получателей цветов - ставить вазу у окна, где на букет попадает яркий солнечный цвет.

«Лучше все-таки подальше от окна и от яркого солнечного цвета. Тогда тюльпаны будут стоять дольше... Если будет рядом с батареей, очень быстро отцветет. Солнечный свет укоротит жизнь цветов», - сказала флорист.

Также в воду можно добавить специальную подкормку, которая продается во многих цветочных магазинах. Она позволит продлить жизнь тюльпанам.

Кроме того, обязательно следует сделать свежий срез, но есть важный момент - не рекомендуется  пользоваться ножницами, для этих целей подойдут секатор или нож. Ножницы, по словам Сафроновой, перерезают капилляры, по которым вода поднимается по цветку.

Ранее президент Санкт-Петербургской ассоциации флористов Алла Николаева в разговоре со «Звездой» дала несколько простых советов, которые помогут не попасться на удочку недобросовестных продавцов.

#праздник #цветы #8 марта #наш эксклюзив #Международный женский день #Букет #флорист #тюльпаны
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