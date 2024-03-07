Флорист Сафронова объяснила, почему не стоит подрезать тюльпаны ножницами

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова в беседе со «Звездой» предупредила о том, что даже самый удачно выбранный букет тюльпанов на 8 Марта может быстро завять, если за ним неправильно ухаживать.

Она назвала одну из самых частых ошибок получателей цветов - ставить вазу у окна, где на букет попадает яркий солнечный цвет.

«Лучше все-таки подальше от окна и от яркого солнечного цвета. Тогда тюльпаны будут стоять дольше... Если будет рядом с батареей, очень быстро отцветет. Солнечный свет укоротит жизнь цветов», - сказала флорист.

Также в воду можно добавить специальную подкормку, которая продается во многих цветочных магазинах. Она позволит продлить жизнь тюльпанам.

Кроме того, обязательно следует сделать свежий срез, но есть важный момент - не рекомендуется пользоваться ножницами, для этих целей подойдут секатор или нож. Ножницы, по словам Сафроновой, перерезают капилляры, по которым вода поднимается по цветку.

Ранее президент Санкт-Петербургской ассоциации флористов Алла Николаева в разговоре со «Звездой» дала несколько простых советов, которые помогут не попасться на удочку недобросовестных продавцов.