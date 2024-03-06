Флорист Николаева дала простые советы по выбору свежих цветов на 8 Марта

В преддверии Международного женского дня все больше россиян задаются вопросом, какими цветами порадовать близких, как не ошибиться с выбором и что делать, чтобы продлить жизнь букету. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала президент Санкт-Петербургской ассоциации флористов Алла Николаева.

Предпраздничный всплеск

Эксперт отмечает сильный рост цен на цветы перед 8 Марта, причем в наибольшей степени подорожали розы, орхидеи, гортензии, лилии, лизиантусы.

«Конечно, выгоднее купить в оптовой торговле, но там необходимо брать упаковку», - рассказала Николаева.

Тем, у кого сильно ограничен бюджет, флорист предложила отправиться в супермаркеты и гипермаркеты, где есть стойки с мини-букетами из тюльпанов.

Не попасться на удочку

Следует тщательно подходить к выбору цветов, нужно проявить бдительность, чтобы на следующий день не увидеть в вазе «веник».

«Если у роз на бутонах оборваны внешние зеленоватые лепестки - рубашки, - то они уже будут меньше стоять. У хризантем сердцевина должна быть цвета самой хризантемы, самого цветка, а не коричневой или усохшей какой-то», - сказала Николаева.

Также она посоветовала осмотреть цветы в букете - возможно, гвоздика прикреплена к стебельку портновской булавкой и обернута листочками.

Правила ухода

Принесенный букет, закутанный в бумагу, не следует сразу разворачивать дома, нужно дать ему адаптироваться к температурному режиму.

«Далее тщательно с мылом вымойте вазу, банку, кашпо и чистым инструментом (ножницами, ножом, секатором) подрежьте цветы и удалите лишние листья, которые касаются воды», - порекомендовала флорист.

Добавьте в воду кризал (специальную подкормку), который основан на лимонной кислоте, также подойдет аспирин. Несмотря на добавки, не забывайте, что нужно менять воду в вазе ежедневно.

Самые живучие цветы

Наиболее долго радовать глаз, по словам эксперта, будут альстромерия, хризантема, орхидея. У этого цветка необходимо убирать листья по мере высыхания. Важно помнить, что любые самые стойкие цветы умирают, если не соблюдать правила постановки в вазу или выставлять их на место, куда попадают прямые солнечные лучи.