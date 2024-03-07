Февраль 2024 года стал самым теплым в мире за всю историю наблюдений

Февраль стал девятым подряд самым теплым месяцем за всю историю наблюдений, сообщило в своем отчете европейское агентство по наблюдению Земли Copernicus.

Средняя температура на поверхности Земли в феврале составляла 13,54 градуса Цельсия. Это больше среднего значения за период с 1991 по 2020 год на 0,81 градуса и превышает предыдущий рекорд февраля 2016 года на 0,12 градуса.

Начиная с июня каждый месяц устанавливается новый максимум глобальной средней температуры. Температура февраля была на 1,77 градуса выше, чем предполагаемый сопоставимый средний показатель за доиндустриальный период.

Данные с поверхности моря показывают, что в прошлом месяце океан побил рекорд тепла за все время. Среднесуточная температура достигла 21,09 градуса в конце месяца.

Течение Эль-Ниньо, которое способствовало повышению температуры океана, продолжало ослабевать в экваториальной части Тихого океана, но температура морского воздуха в целом оставалась «на необычно высоком уровне», говорится в отчете.

В среднем по Европе температура в феврале была на 3 градуса Цельсия выше, чем обычно. Служба зафиксировала тепло выше среднего на севере Сибири, в центральной и северо-западной части Северной Америки, в Африке, на большей части территории Южной Америки.

За последние 12 месяцев глобальные температуры были самыми высокими за всю историю наблюдений - на 1,56 градуса Цельсия выше среднего доиндустриального показателя.

Напомним, Еврокомиссия предупредила, что дефицит воды может спровоцировать конфликты между странами Европейского союза, которые не подготовлены к глобальному изменению климата.