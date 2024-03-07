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Politico: Еврокомиссия опасается конфликта в ЕС из-за дефицита воды

В некоторых регионах Европы уже идут споры из-за воды.
Владимир Рубанов 2024-03-07 10:58:01
© Фото: Robert Seitz, imagebroker.com, Global Look Press

Дефицит воды может спровоцировать конфликты между странами Европейского союза, которые не подготовлены к глобальному изменению климата. Об этом пишет Politico со ссылкой на проект обращения Еврокомиссии, которое планируют распространить на следующей неделе.

Комиссия считает, что нехватка воды угрожает почти каждому аспекту жизни - пище, питьевой воде, инфраструктуре, не говоря уже об основных видах экономической деятельности и здоровье человека.

«Эти риски могут проявляться в разных формах, некоторые из которых включают <...> усиление конкуренции за водные ресурсы между секторами и видами использования, включая потенциальный риск конфликтов внутри государств-членов и между ними из-за трансграничных водных ресурсов», - говорится в проекте.

В некоторых регионах Европы уже идут споры из-за воды. В Испании пострадавшая от засухи Каталония пытается убедить центральное правительство Испании отвести речную воду из соседнего Арагона, разжигая политическую напряженность. Во Франции в прошлом году произошли ожесточенные столкновения из-за планов создания водохранилищ.

По заключению Еврокомиссии, Евросоюз может ожидать «новых бедствий, таких как засухи, наводнения, лесные пожары, болезни, неурожаи, летальные исходы от жары, повреждение инфраструктуры и структурные изменения в окружающей среде». И ЕС, и его государства-члены должны значительно лучше подготовиться к климатическим рискам и эффективно реагировать на них, говорится в документе, сообщает RT.

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