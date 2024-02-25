Досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местах началось 25 февраля

Досрочное голосование на выборах президента России началось в воскресенье, 25 февраля, сообщил Центризбирком. Оно проводится в отдаленных и труднодоступных местностях. Это метео- и полярные станции, оленеводческие стойбища и дальние поселения. Туда члены избиркомов добираются на вертолетах, снегоходах и собачьих упряжках.

Кроме того, досрочное голосование проводится на судах, которые в день выборов будут находиться в плавании.

Досрочно будут голосовать очень немногие избиратели. Например, в 2018 году в выборах президента досрочно участвовали около 180 тысяч человек, проживающих в труднодоступных и отдаленных местностях (0,25%), и еще примерно 31 тысяча избирателей на 957 участках, которые были образованы на судах, находящихся в плавании (0,04%).

Досрочное голосование должно завершиться до 14 марта. Президентские выборы пройдут 15, 16 и 17 марта.