Эксперт Чудутов объяснил, как может пострадать связь из-за повреждения кабелей

Повреждение небольшого количества подводных кабелей в Красном море не окажет серьезного влияния на работу Интернета в России, рассказал «Звезде» заместитель директора компании интернет-провайдера Тимур Чудутов. Но если атаки на инфраструктуру станут массовыми, тогда связь может быть серьезно нарушена.

«Конкретно этот инцидент проблемой не является - трафик просто перебалансируется. Вообще, Интернет задуман на случай ядерной войны, его архитектура устроена так, что каждый узел может соединяться с каждым. Когда что-то ломается - трафик идет через другие узлы», - рассказал Чудутов.

Когда поврежден какой-то кабель в Красном море, может случиться деградация связи в Саудовской Аравии, странах Восточной Африки, которые были на него сильно завязаны. Трафик пойдет через другие каналы, но они будут перегружены.

«Если дофантазировать - если инфраструктурный терроризм станет модным и если эти кабели станут рвать налево и направо... Если какой-нибудь маньяк, который знает, где лежат российские кабели, поставит цель уничтожить российский Интернет, то в принципе это возможно. Условно говоря, есть в Москве пять-десять зданий, в которых все провайдеры сходятся. Надо знать, где эти здания, где эти колодцы, как туда залезть», - сказал специалист.

Вечером 5 марта по всему миру произошел сбой в работе крупнейших интернет-сервисов. Мировая пресса связывала его с атаками хуситов на интернет-кабели в Красном море. Называли и другие версии.