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Экипаж Ка-52 ударил ракетами по украинской пехоте на Северодонецком направлении

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях.
2024-03-07 10:43:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52 нанес удар по украинской пехоте на Северодонецком направлении. Об этом сообщает МО РФ. 

«Отработали с кабрирования. Выполнили отворот от цели с отстрелом тепловых ловушек. Ушли на предельно малую высоту, с маневрами по преодолению сил противодействия противника», - заявил командир вертолета с позывным Лесоруб.

Удар наносился с максимально близкого расстояния неуправляемыми авиационными ракетами С-8 в сложных метеоусловиях, уточнили в российском оборонном ведомстве.

Передовой авианаводчик доложил, что все цели были поражены. Вертолеты успешно вернулись в место временной дислокации.

Ранее сообщалось, что российские Ми-28 уничтожили пункт управления ВСУ на Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#авиация #армия #ка-52 #вертолеты #аллигатор #северодонецкое направление
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