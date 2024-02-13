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Российские Ми-28 уничтожили пункт управления ВСУ на Донецком направлении

После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.
2024-02-13 16:16:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские вертолеты Ми-28 нанесли удар по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении, в результате был уничтожен пункт управления и бронетехника ВСУ. Кадры вылетов экипажей армейской авиации публикует Министерство обороны РФ.

На записи демонстрируется, как проходит подготовка машин и заряжается блок с неуправляемыми ракетами. Затем вертолеты взлетают, набирают высоту, мчатся над полями, пускают ракеты. Цели были уничтожены с кабрирования неуправляемыми средствами поражения по координатам авиационного наводчика.

После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Уничтожив цели, машины вернулись на аэродром.

Главная задача Ми-28 - уничтожение бронетехники и пехоты противника на поле боя. Вертолет также способен вести разведку и патрулирование местности. На внешних держателях вертолета могут размещаться противотанковые управляемые ракеты «Атака-В», а также блоки с неуправляемыми ракетами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ми-28 #Минобороны России #МО РФ #СВО
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