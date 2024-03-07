Президент Сенегала распустил правительство и назначил нового премьер-министра

В Сенегале распустили правительство и назначили нового премьер-министра. Соответствующее решение принял президент страны Маки Саль, сообщает новостной портал Seneweb со ссылкой на заявление администрации сенегальского лидера.

Уточняется, что глава кабмина Амаду Ба освобожден от своей должности в связи с тем, что «он должен вести предвыборную президентскую кампанию». Его место занял министр внутренних дел и общественной безопасности Сидики Каба.

Кроме того, глава западноафриканского государства проинформировал Совет министров, что 24 марта 2024 года в стране пройдут президентские выборы.