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Президент Сенегала распустил правительство и назначил нового премьер-министра

Новым главой сенегальского правительства стал министр внутренних дел и общественной безопасности Сидики Каба.
Максим Крюков 2024-03-07 00:38:01
© Фото: Gehad Hamdy dpa Global Look Press

В Сенегале распустили правительство и назначили нового премьер-министра. Соответствующее решение принял президент страны Маки Саль, сообщает новостной портал Seneweb со ссылкой на заявление администрации сенегальского лидера.

Уточняется, что глава кабмина Амаду Ба освобожден от своей должности в связи с тем, что «он должен вести предвыборную президентскую кампанию». Его место занял министр внутренних дел и общественной безопасности Сидики Каба.

Кроме того, глава западноафриканского государства проинформировал Совет министров, что 24 марта 2024 года в стране пройдут президентские выборы.

#Африка #Сенегал #премьер-министр #правительство #Выборы президента #Роспуск
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