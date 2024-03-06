Эксперт Юшков: запрет на экспорт бензина удержит рост цен на уровне инфляции

Введенный правительством запрет на экспорт бензина до осени не позволит ценам на заправках вырасти выше инфляции, заявил в эфире программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков.

«Цена всегда растет. Вопрос, какими темпами она будет расти», - сказал он.

Эксперт отметил, что ограничительные меры властей введены для того, чтобы не было ускоренного роста цен на топливо на внутреннем рынке.

«Обычные целевые показатели правительства - бензин вырастет в цене, но не выше, чем на уровень инфляции. Инфляция у нас прогнозируется порядка 5-6%. Задача правительства - удержать рост топлива, что дизеля, что бензина, в этих показателях», - сказал Юшков.

Российское правительство ввело временный запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Юшков считает, что ограничения могут отменить и раньше, если возникнет опасность перенасыщения внутреннего рынка.