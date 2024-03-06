Сердце с Донбассом: как медики Марина и Катя поехали добровольцами в зону СВО

Для Марины Макаровой батальонный медпункт - и есть дом. Все здесь она организовала своими руками, тут она живет и работает. В медицине Марина уже 31 год, работала рентген-лаборантом в московском институте травматологии. Но когда началась спецоперация, поехала в командировку в госпиталь под Луганском. Вспоминает первый опыт, когда ей пришлось спасать раненых в операционной, оставшейся без электричества в результате обстрела.

«Запах пороха, крови и бетона - он вспоминается постоянно. Забрали несколько ребят в операционную с тяжелыми ранениями, света нет, все, кто мог стоять в госпитале, светили фонариками, оперировали под фонариками мобильных телефонов. Ребята были спасены - это очень запомнилось», - поделилась начальник медпункта батальона Марина Макарова.

После той - первой командировки, когда на сон порой просто не было времени - Марина подписала контракт с Минобороны и поехала в Донбасс добровольцем. Говорит, ее сердце осталось здесь. В зоне СВО Марина стала медиком широкого профиля - и перевязку сделает, и укол поставит, и за руку подержит, когда нужно.

«Так же, как дома мама - где-то пожурит, где-то пожалеет», - сказал боец с позывным «Край».

У Марины двое взрослых сыновей - и они своей мамой гордятся. За 2 года она выходила больше сотни раненых бойцов. Говорят, здесь она - на своем месте.

«Стала мамой настоящей. Я могу их поругать, могу и пожалеть, могу и друг перед другом защитить. Для меня они все - особенно ребята, которые возрастом 30 лет и меньше, - как сыновья», - призналась Марина Макарова.

У медсестры Кати Целуйко своих детей пока нет - девушке всего 23 года. На «гражданке» успела поработать в кардиологии, в реанимации и даже в родильном отделении. С начала СВО тайком от родителей пошла добровольцем в медицинский отряд специального назначения.

«Первоначально я вообще не рассказывала родителям, что поеду в зону СВО, что я собираюсь туда идти. Первые узнали тетя и бабушка. Конечно, поддержали, а мама с папой узнали уже прям перед отъездом, чуть ли не тогда, когда я с чемоданом вышла», - вспоминает медсестра медицинской роты танкового полка Екатерина Целуйко.

Рубежное, Кременная, Лисичанск, Авдеевка - девушка, взявшая позывной «Радистка Кэт», работала в местах самых ожесточенных боев в Донбассе, оказала неотложную помощь десяткам раненых бойцов. Награждена медалью «За спасение погибавших». И у нее есть особый повод для гордости.

«Не зафиксировано ни одного случая в подразделении медицинской роты 10-го танкового полка, чтобы при оказании помощи у нас кто-то погиб. Мы тут все одно дело делаем. Не видела тут ни одного парня, девчонки - я про свое подразделение говорю - которые бы сидели без дела, все работаем. Мы как единый организм», - отметила Екатерина Целуйко.

Ее прабабушка ушла на Великую Отечественную войну в 22 года. Работала военным хирургом, на фронте и познакомилась с будущим мужем - начальником связи танкового батальона. «Радистка Кэт», что сейчас служит в медроте танкового полка, попала на СВО, когда ей было тоже 22 и верит, что эти совпадения не случайны. Быть может, и она здесь встретит свою судьбу.

Ранее санинструктор разведроты Оксана Ефимцова рассказала, как с самого начала конфликта в Донбассе спасает жизни. За работу в горячих точках медик получила две медали «За спасение жизни» и награду от президента России «За спасение погибавших».