Спасти своих «рыбочек»: санинструктор разведроты рассказала о работе в Донбассе

Оксана Ефимцова живет в прифронтовом районе Донецка, который регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Родители привезли ее сюда в три года, Донбасс стал для нее Родиной. И с самого детства она мечтала стать медиком.

«Если бы я жила в то время, когда была Великая Отечественная война, я была бы в любом случае медсестрой, таскала бы раненых с поля боя», - поделилась Оксана Ефимцова.

Она - санинструктор разведроты с позывным Ксюша. Уже 10 лет, с самого начала вооруженного конфликта в Донбассе, Оксана спасает жизни.

Сейчас в ее медпункте на лечении три бойца, здесь у санинструктора Ксюши работа спокойная - одному сделать укол, другому перевязку. Но ей не раз приходилось работать прямо на поле боя - на себе вытаскивать раненых под обстрелом.

«Я всегда очень боюсь, а ввиду того, что я еще и женщина, я боюсь больше, чем любой мужчина. Просто когда появляется раненый, у меня срабатывает автоматическое отключение в голове, я, кроме раненого и своей работы, ничего больше не вижу, не чувствую ничего. Я работаю, несмотря на любые условия», - рассказала санинструктор разведывательной роты Оксана Ефимцова.

Донецк, Докучаевск, Марьинка - за работу в самых горячих точках Донбасса медик получила две медали «За спасение жизни». Но самая ценная для нее - награда от президента России «За спасение погибавших».

«Именно в этой награде очень много спасенных жизней. Я когда ее получала, я расплакалась», - призналась Оксана.

Два года назад - при штурме Мариуполя - Оксане пришлось тяжелее всего. Одномоментно к ней стали поступать десятки раненых бойцов, одному из них осколками пробило легкие, была угроза пневмоторакса.

«Мы его лежа положили в "Урал", я легла, его к себе обняла, у него ранение было со спины - я вот его к себе прижала, и всю дорогу мы вот так его везли. Слава богу, он живой. За все восемь лет до СВО моей службы это было самое жестокое, мне тогда на тот момент казалось, что я постарела на целую жизнь», - рассказала санинструктор разведывательной роты.

Скольких Оксана тогда спасла в Мариуполе - уже не помнит, как невозможно сосчитать и общее число спасенных ею жизней за 10 лет работы. Но для каждого из них она была не только медиком.

«Я начинаю сразу включать маму, сестру, женщину, я начинаю добротой брать. Я пожалею, я всегда скажу: "Так, рыбочка моя..." Кстати, мое любимое слово, всегда так к ребятам обращаюсь. "Рыбочка моя, делаем это". То есть я могу умилить как женщина», - поделилась собеседница телеканала.

Оксана замужем за военнослужащим, у них сын и дочь, уже взрослые, даже внук есть. Жалеет лишь о том, что не смогла дать детям должного внимания и заботы - пока они росли, Оксана была на передовой, спасала своих «рыбочек».

Ранее «Звезда» рассказала о девушках, которые в тяжелую минуту не смогли остаться в тылу и поехали в зону СВО работать медиками. У девушек-санинструкторов за плечами десятки спасенных жизней и настоящие спецоперации, в которых они наравне с мужчинами рискуют своими жизнями для защиты Отечества.