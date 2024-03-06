В Канаде молния ударила в пассажирский самолет после того, как он вылетел из международного аэропорта в Ванкувера. Инцидент произошел в минувшее воскресенье.

По данным издания CityNews, молния попала в самолет Boeing 777-300 авиакомпании Air Canada. Отмечается, что лайнер направлялся в лондонский аэропорт Хитроу.

Напомним, в январе молния ударила в самолет Boeing 737-800, летевший из Москвы в Томск. Это произошло во время посадки в сибирском аэропорту.

Борт не получил повреждений, однако был вынужден уйти на запасной аэродром в Новосибирске.