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В Канаде молния ударила в пассажирский самолет

Момент удара молнии в лайнер попал на видео.
Сергей Лебедев 2024-03-06 04:37:01
© Фото: KH, imago-images.de, GlobalLookPress © Видео: official604tv, X

В Канаде молния ударила в пассажирский самолет после того, как он вылетел из международного аэропорта в Ванкувера. Инцидент произошел в минувшее воскресенье.

По данным издания CityNews, молния попала в самолет Boeing 777-300 авиакомпании Air Canada. Отмечается, что лайнер направлялся в лондонский аэропорт Хитроу.

Напомним, в январе молния ударила в самолет Boeing 737-800, летевший из Москвы в Томск. Это произошло во время посадки в сибирском аэропорту.

Борт не получил повреждений, однако был вынужден уйти на запасной аэродром в Новосибирске. 

#Самолет #Boeing #Канада #лондон #молния #Ванкувер
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