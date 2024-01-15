Молния дважды ударила в самолет при посадке в Томске

Молния дважды ударила в самолет, летевший из Москвы в Томск. Природное явление настигло «Боинг 737-800» во время посадки в сибирском аэропорту. Информацию публикует Life 15 января. В издании отметили, что пилоты удивились молнии в январе, которая еще сопровождалась сильным ветром.

«Необычное природное явление ошарашило пилотов - молнии зимой они не ожидали, да и еще вместе с сильным ветром, а потому решили уйти на запасной аэродром», - говорится в сообщении издания.

Самолет не получил никаких повреждений, однако был вынужден уйти на запасной аэродром в Новосибирске. Это редкое погодное явление также встречалось в других регионах Сибири.

Ранее авиаинцидент произошел в Якутске. Там в аэропорту Мирный воздушное судно Ту-204 выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. В это время на борту находились три члена экипажа.