В Латвии утвердили список запрещенных к импорту продуктов из России

Латвийское правительство утвердило перечень товаров, которые запрещено ввозить из России и Белоруссии. Под ограничение попали овощи и корнеплоды, фрукты, орехи, грибы, ягоды, злаки, рапсовое, льняное, арахисовое и соевое масла. Об этом сообщает сайт Mixnews.

Отмечается, что также запрещены к ввозу рыба и ракообразные, моллюски или другие водные беспозвоночные, мука и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, комбикорм из сахарного тростника и другие отходы производства сахара, отруби и хлопковые семена.

Кроме того, нельзя будет импортировать остатки производства бродящих напитков и крахмала, масляные комбикорма из соевых бобов, виноградный осадок и используемые в кормах для животных побочные продукты и изделия.

Ранее Латвия продлила до 4 марта 2025 года ограничение на въезд в республику для граждан России. Пересекать границу могут обладатели вида на жительство в странах Европейской экономической зоны или в Швейцарии.

Также въезд разрешен тем, кто имеет долгосрочную визу государства-члена Шенгенского соглашения, обладатели краткосрочной Шенгенской визы, членами семей граждан стран Европейской экономической зоны или Швейцарии.

В республику могут попасть те, чей въезд обусловлен гуманитарными соображениями, сотрудники предприятий грузовых и пассажирских перевозок.