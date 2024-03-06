Тульские десантники показали ночную работу по ВСУ из АГС-17 «Пламя» у Соледара

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчета 30-мм автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя» Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения к северу от Соледара.



На Северском направлении после предварительной разведки местности, в том числе с воздуха с использованием БПЛА, российские военнослужащие получили данные о приближении по лесопосадке к нашим передовым позициям нескольких вооруженных групп ВСУ. По средствам связи координаты противника были переданы на пункт управления.

«Дают координаты, мы наводимся на точку. По команде открываем огонь», - рассказал номер расчета АГС-17 «Пламя» с позывным «Славян».

Расчет АГС-17 «Пламя» массированным огнем нанес поражение неприятелю. Украинские националисты не ожидали такого поворота событий, оставили на поле боя убитых и раненых боевых товарищей, после чего вернулись в исходный район.

Десантники стреляли по боевикам с закрытой огневой позиции, которая была расположена в одной из лесопосадок, что позволяло им оставаться незаметными для противника. Сначала огонь велся одиночными выстрелами - для фиксации попаданий и корректировки стрельбы, затем очередями, до полного расхода боеприпасов. После окончания боевой работы расчет оперативно замаскировал гранатомет и убыл в укрытие.

Ранее в МО РФ показали, как тульские десантники ударили FPV-дроном по пехоте ВСУ под Соледаром. На опубликованных кадрах видно, как украинские боевики пытаются уничтожить российский беспилотник, но это не спасает их от его удара.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.