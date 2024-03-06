Путин: США не справились с грузом ответственности после распада СССР

Советский Союз распался преимущественно по внутренним причинам, после этого события США не смогли справиться с ответственностью роли единственной мировой «супердержавы», заявил президент России Владимир Путин во время общения с гостями и участниками Всемирного фестиваля молодежи.

«Осталась одна супердержава в лице вашей страны (США - прим.ред.), как ваши элиты воспользовались этой монополией на мировое господство - в этом вопрос», - сказал президент, отвечая на вопрос из зала.

Также Путин сделал отдельный акцент на том, что ответственность за судьбу США несет само руководство страны, а не американский народ, с чем кивком головы согласился его собеседник. По мнению российского главы, именно американцам обязана страна своей исключительной ролью.

Президент подчеркнул, что не все страны мира одобрительно приняли подобную роль Вашингтона.

Напомним, с 1 по 7 марта в университете «Сириус» проходит Всемирный фестиваль молодежи. Сегодня мероприятие посетил российский лидер, он также должен принять участие в церемонии его закрытия.

На фестиваль приехали молодые люди из 188 государств, в том числе Канады, США и стран Африки. Среди вопросов, поднятых на территории «Сириуса», выделяют проблему улучшения нашего мира.