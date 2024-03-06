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Путин: мы не оставим в покое тех, кто наносил удары по Белгороду

Президент также назвал военными преступлениями удары по мирному населению города.
Елизавета Кондрикова 2024-03-06 22:59:01
© Фото: РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Россия не оставит в покое тех, кто ответственен за удары по мирному населению Белгорода, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, отвечая на вопросы участников Всемирного фестиваля молодежи.

«Обстрел мирных объектов, удар системами залпового огня по площадям, по мирным гражданам - это, безусловно, военные преступления. Мы будем именно так и относиться  к тому, что произошло, и мы не оставим в покое тех, кто это сделал», - сказал российский лидер.

Президент также выразил благодарность всем жителям Белгорода и Белгородской области за их мужество, патриотизм и безусловную поддержку государства.

Напомним, в середине февраля ВСУ нанесли удары по объектам Белгорода, в том числе обстрелу подвергся торговый центр. В результате атаки пострадали 19 человек, четверо из них были доставлены поездом в Москву в тяжелом состоянии. Среди серьезно раненых были двое детей.

#Владимир Путин #белгород #президент россии #Всемирный фестиваль молодежи #удары по белгороду
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