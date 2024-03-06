Путин заявил о неизбежном духовном воссоединении России и Украины

Все что происходит в зоне спецоперации, делается во благо народов России и Украины, которые рано или поздно объединяться на духовном уровне. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе общения с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

«Нужно искоренять все, что мешает этому, а мешают самые отвратительные проявления национализма», - сказал Путин.

По словам Путина, национализм это яд, который отравляет жизнь народов по всему миру, в том числе на Украине. Российский президент также рассказал участникам встречи из других стран, кто такие бандеровцы и почему так важно бороться с их последователями в современной Украине.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта. Молодежь со всего мира обсуждает будущее справедливого мироустройства.