Путин: агрессия против России доказала, что нацизм был повержен, но не изжит

Агрессия, с которой столкнулась сегодня наша страна, показывает, что в 1945 году нацизм был повержен, но не изжит, заявил Владимир Путин в своем выступлении перед началом концерта-реквиема по случаю 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Президент отметил, что русофобия, ксенофобия и национализм стали орудием реваншистов во многих странах Европы - в частности, в Прибалтике и на Украине.

Пособники этих идеологий, реваншисты пытаются пересмотреть итоги, причины и ход Второй мировой войны. Они возвеличивают убийц и пытаются оболгать героев. Им мешает подлинная история, сказал Владимир Путин.

«Они нагло врут. В бессильной злобе сносят памятники тем, кто освободил планету от нацизма. И тем самым отказываются, отрекаются от своих же предков. И это тоже преступление», - сказал глава государства.

В Санкт-Петербурге в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады проходит концерт-реквием. Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли в деревне Зайцево Гатчинского района Ленинградской области мемориал в память о мирных жителях СССР - жертвах нацистского геноцида.