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Йеменские хуситы подожгли сухогруз в Аденском заливе

По сообщениям британского посольства, в результате атаки по сухогрузу в Аденском заливе два моряка погибли.
Ян Брацкий 2024-03-06 21:13:01
© Фото: Mohammed Mohammed, Xin Hua, Globallookpress

Йеменские хуситы атаковали противокорабельными ракетами сухогруз True confidence в Аденском заливе, на его борту начался пожар, сообщает телеканал Al Masirah.

В свою очередь британское посольство в Сане сообщило в социальной сети Х о гибели двух моряков на борту сухогруза.

Накануне мятежники из движения «Ансар Аллах» атаковали два эсминца ВМС США в Красном море. Со слов военного представителя движения Яхьи Сариа, для удара использовались морские дроны и противокорабельные ракеты.

#Йемен #Хуситы #аденский залив #сухогруз
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