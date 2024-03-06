Йеменские хуситы подожгли сухогруз в Аденском заливе

Йеменские хуситы атаковали противокорабельными ракетами сухогруз True confidence в Аденском заливе, на его борту начался пожар, сообщает телеканал Al Masirah.

В свою очередь британское посольство в Сане сообщило в социальной сети Х о гибели двух моряков на борту сухогруза.

Накануне мятежники из движения «Ансар Аллах» атаковали два эсминца ВМС США в Красном море. Со слов военного представителя движения Яхьи Сариа, для удара использовались морские дроны и противокорабельные ракеты.