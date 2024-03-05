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Хуситы в Йемене заявили об ударе по двум американским эсминцам в Красном море

Для атаки по американским боевым кораблям в Красном море хуситы использовали ракеты и морские беспилотники.
Ян Брацкий 2024-03-05 23:05:01
© Фото: Daniel Schoenen, httpimagebroker.com#search, Globallookpress

Мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали два американских эсминца в Красном море. Для этого использовались противокорабельные ракеты и морские дроны.

«ВС Йемена провели операцию, в ходе которой атаковали два американских эсминца в Красном море», - сказал военный представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

О результатах атаки не сообщается. Силы коалиции США и Великобритании наносят ракетные удары по позициям йеменских хуситов с 12 января. Целями являются радарные и пусковые установки, склады с боеприпасами, беспилотниками и топливом. В Йемене считают действия Вашингтона и Лондона агрессией.

#сша #беспилотники #Йемен #Хуситы #красное море
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