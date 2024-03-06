Три самолета ВВС Великобритании обнаружили над Черным морем

Экипаж российского истребителя Су-30 не допустил нарушения Государственной границы Российской Федерации над Черным морем. Незадолго до этого средства ПВО зафиксировали приближение трех воздушных целей: самолета радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и двух многоцелевых истребителей «Тайфун» ВВС Великобритании, сообщили в Минобороны.

При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот и покинули воздушное пространство над Черным морем.

Похожий инцидент произошел накануне. Тогда экипаж Су-27 развернул в небе французский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и два истребителя «Рафаль-С».

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.