Путин: Россия остается одним из безусловных лидеров в сфере атомной энергии

Россия продолжает «активно» сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и готова делиться своими наработками со всеми «заинтересованными партнерами». Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси в Сочи.

«Россия продолжает сотрудничать (с МАГАТЭ. - Прим. ред.) по очень многим направлениям, и остаемся одними из безусловных лидеров в этой сфере в мире», - сказал российский лидер.

Президент добавил, что российская политика строительства атомных объектов основывается на «современных принципах», приведя в пример Курскую АЭС-2, развитие отечественного атомного флота и создание плавучей атомной электростанции.

Путин также поблагодарил руководство МАГАТЭ за встречные шаги и выразил готовность затронуть в беседе широкий спектр вопросов, в том числе чувствительных.

Напомним, накануне Гросси прибыл в Сочи для поддержания диалога по вопросам безопасности Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских Вооруженных сил и Росатома.