На спутнике Юпитера ежедневно вырабатывается кислород для 1 млн человек

Специалисты NASA обнаружили, что на спутнике Юпитера Европе каждые 24 часа генерируются 1 000 тонн кислорода, этого количества достаточно, чтобы поддерживать дыхание одного миллиона человек. Подобные данные были получены с зонда «Юнона».

Уточняется, что количество вырабатываемого кислорода равно 12 килограммам в секунду. По данным ученых, под ледяной коркой спутника также может скрываться огромный внутренний океан соленой воды. Возможно, на поверхности Европы также существуют формы биологической жизни.

«Европа может быть самым многообещающим местом в нашей Солнечной системе для поиска условий, подходящих для какой-либо формы жизни за пределами Земли», - говорится в публикации NASA.

Ученые утверждают, что кислород на спутнике образуется за счет бомбардировок заряженных частиц с планеты Юпитер, которые приводят к расщеплению льда спутника на водород и кислород. Более ранние данные свидетельствовали о большем количестве кислорода, однако последние исследования позволили скорректировать данные.