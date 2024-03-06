МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На спутнике Юпитера ежедневно вырабатывается кислород для 1 млн человек

По данным NASA, каждую секунду на спутнике Юпитера Европе образуется 12 килограммов кислорода.
Елизавета Кондрикова 2024-03-06 16:02:01
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Global Look Press

Специалисты NASA обнаружили, что на спутнике Юпитера Европе каждые 24 часа генерируются 1 000 тонн кислорода, этого количества достаточно, чтобы поддерживать дыхание одного миллиона человек. Подобные данные были получены с зонда «Юнона».

Уточняется, что количество вырабатываемого кислорода равно 12 килограммам в секунду. По данным ученых, под ледяной коркой спутника также может скрываться огромный внутренний океан соленой воды. Возможно, на поверхности Европы также существуют формы биологической жизни.

«Европа может быть самым многообещающим местом в нашей Солнечной системе для поиска условий, подходящих для какой-либо формы жизни за пределами Земли», - говорится в публикации NASA.

Ученые утверждают, что кислород на спутнике образуется за счет бомбардировок заряженных частиц с планеты Юпитер, которые приводят к расщеплению льда спутника на водород и кислород. Более ранние данные свидетельствовали о большем количестве кислорода, однако последние исследования позволили скорректировать данные.  

#в стране и мире #космос #NASA #кислород #Юпитер #спутник юпитера
Экспертное мнение и аналитика
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 