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Эксперт Черемисин рассказал о плюсах транспортного коридора через Каспий в Индию

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о стратегическом характере проекта по выходу к Индийскому океану через Каспий, Азербайджан и Иран.
Ян Брацкий 2024-03-06 16:20:01
© Фото: James Lauritz, moodboard, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Создание транспортного коридора через Каспий, минуя Босфор и Суэцкий канал, придаст колоссальный импульс развитию транспорта и экономики в целом. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал кандидат географических наук Павел Черемисин. Ранее о стратегическом характере проекта по созданию такого коридора заявил вице-премьер российского кабмина Марат Хуснуллин. 

«Для России это важно тем, что Москва получает доступ к южным портам и выход к рынкам Индии. Это первая по количеству населения страна сейчас, и этот транспортный коридор станет колоссальным драйвером роста для России, стран Закавказья и Центральной Азии», - объяснил Черемисин.

Реализовать проект можно в горизонте трех лет, уверен эксперт. Учитывая существующие наработки, необходимо продолжать развивать транспортную инфраструктуру в рамках будущего коридора, считает он. Нужно вкладываться в развитие южных портов, работать над повышением пропускной способности железных дорог на конкретных участках, отметил Черемисин.

#Россия #Индия #Босфор #транспортный коридор #Каспий #наш эксклюзив #хуснуллин
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