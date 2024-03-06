Эксперт Черемисин рассказал о плюсах транспортного коридора через Каспий в Индию

Создание транспортного коридора через Каспий, минуя Босфор и Суэцкий канал, придаст колоссальный импульс развитию транспорта и экономики в целом. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал кандидат географических наук Павел Черемисин. Ранее о стратегическом характере проекта по созданию такого коридора заявил вице-премьер российского кабмина Марат Хуснуллин.

«Для России это важно тем, что Москва получает доступ к южным портам и выход к рынкам Индии. Это первая по количеству населения страна сейчас, и этот транспортный коридор станет колоссальным драйвером роста для России, стран Закавказья и Центральной Азии», - объяснил Черемисин.

Реализовать проект можно в горизонте трех лет, уверен эксперт. Учитывая существующие наработки, необходимо продолжать развивать транспортную инфраструктуру в рамках будущего коридора, считает он. Нужно вкладываться в развитие южных портов, работать над повышением пропускной способности железных дорог на конкретных участках, отметил Черемисин.