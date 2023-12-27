Путин рассказал о развитии отношений России и Индии

Отношения России и Индии, несмотря на все сложности и турбулентности в мире, развиваются поступательно, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром в Кремле.

Российский лидер отметил, что товарооборот между странами растет уже второй год подряд.

«За 9 месяцев текущего года мы превысили весь объем роста прошлого года», - отметил Путин.

Глава государства выразил надежду на сохранение дружеских связей между Россией и Индией и народами при любом раскладе политических сил.

Глава индийского МИД в свою очередь передал Путину привет и письмо от премьера страны Нарендры Моди, а также сообщил о намерении главы кабмина Индии посетить Россию в 2024 году. В письме, по словам главы дипведомства, описаны мысли Моди о состоянии сотрудничества с Россией и прогресса, которого удалось достичь за последнее время.

Министр добавил, что премьер Индии желает посетить Россию в 2024 году. Собеседники договорились выбрать удобную для обеих сторон дату в политическом календаре.

Министр иностранных дел Индии также рассказал Путину о своих встречах с Мантуровым и Лавровым, в ходе которых они обсудили развитие отношений, торговлю и другие вопросы.

«Это лишь первые шаги в раскрытии потенциала нашего торгового взаимодействия», - отметил глава МИД.

Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров со своим коллегой из Индии обсудили совместное производство современных видов вооружений. РФ готова поддерживать индийскую инициативу выпускать военную продукцию в рамках программы «Делай в Индии». Она предусматривает локализацию производства на территории страны. Также коллеги обсудили сотрудничество в рамках будущего запуска международного транспортного коридора «Север-Юг», создание маршрута Ченнаи-Владивосток, кооперацию в энергетической сфере и другие вопросы.