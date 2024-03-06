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Экономист Остапкович: Россия не ощутит последствий запрета на импорт в Латвию

По мнению экономиста Георгия Остапковича, основные потери от решения Риги понесут мелкие компании, специализирующиеся на латвийском рынке.
Ян Брацкий 2024-03-06 15:06:01
© Фото: Elena Mayorova, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Решение латвийский властей о запрете импорта некоторых продуктов из России и Белоруссии является политическим и не имеет никакого отношения к экономике. Таким мнением со «Звездой» поделился директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Если страна запрещает ввозить себе какой-то продукт, значит эти продукты не составляют для них критического импорта. Для нас это тоже не проблема, товарооборот с Латвией мизерный. Дискомфорт будет для отдельных предприятий, которые поставляли именно в Латвию. У них отлажена логистика, пути, есть определенные договоренности по реализации. С точки зрения макроэкономики никаких проблем не будет у них и у нас. Это чисто политическое решение», - сказал Остапкович.

Ранее стало известно о решении официальной Риги запретить ввоз российских и белорусских овощей и корнеплодов, фруктов ягод и грибов, рыбы и морепродуктов, сахара, мяса и многого другого.

#Россия #Латвия #наш эксклюзив #Импорт
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