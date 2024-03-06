Экономист Остапкович: Россия не ощутит последствий запрета на импорт в Латвию

Решение латвийский властей о запрете импорта некоторых продуктов из России и Белоруссии является политическим и не имеет никакого отношения к экономике. Таким мнением со «Звездой» поделился директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Если страна запрещает ввозить себе какой-то продукт, значит эти продукты не составляют для них критического импорта. Для нас это тоже не проблема, товарооборот с Латвией мизерный. Дискомфорт будет для отдельных предприятий, которые поставляли именно в Латвию. У них отлажена логистика, пути, есть определенные договоренности по реализации. С точки зрения макроэкономики никаких проблем не будет у них и у нас. Это чисто политическое решение», - сказал Остапкович.

Ранее стало известно о решении официальной Риги запретить ввоз российских и белорусских овощей и корнеплодов, фруктов ягод и грибов, рыбы и морепродуктов, сахара, мяса и многого другого.