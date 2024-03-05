Президент Чехии Петр Павел не исключил отправку западных войск на Украину и призвал Европу не ограничивать себя в вопросах помощи официальному Киеву. Павел переговорил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и выступил, в том числе, за небоевое взаимодействие с ВСУ. Например, обучение украинских боевиков не только за рубежом, но и у себя в стране при помощи западных инструкторов.

«Я выступаю за поиск новых путей, в том числе за продолжение дискуссий о возможном присутствии на Украине. <...> Давайте не будем ограничивать себя там, где нам не нужно», - цитирует президента Чехии издание Novinky.cz.

Публичное обсуждение возможной отправки европейских солдат на Украину началось неделю назад. Задал тон дискуссии французский лидер Эммануэль Макрон. Он заявил, что не исключает в будущем отправку своих солдат на Украину. Ряд европейских лидеров назвали подобный шаг неприемлемым, поспешили откреститься от идеи Макрона и в США.

В Кремле, между тем, напомнили, что в случае появления контингента любой из стран НАТО в зоне спецоперации приведет к прямому столкновению с Вооруженными силами России.