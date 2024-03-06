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Песков назвал условие применения ядерного оружия Россией

По словам пресс-секретаря президента, ядерная война - это последнее, «прощальное средство».
Владимир Рубанов 2024-03-06 13:48:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Россия может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы существованию страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Знание. Первые».

По словам Пескова, ядерная война - это последнее, «прощальное средство». Поэтому все рассуждения о ней на Западе безответственны, сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента назвал крайне опасной «рутинизацию» темы ядерной войны на Западе.

«Мне очень жаль, что больше нет доктора Киссинджера (Генри Киссинджер, советник президента США по национальной безопасности и государственный секретарь США - прим. Ред.). Если бы такие люди как Киссинджер сейчас имели бы влияние на власть или были бы во власти в Северной Америке, в европейских столицах, все было бы по-другому», - считает Песков.

Ранее Владимир Путин назвал два условия для применения Россией ядерного оружия. Президент подчеркнул, что в случае ответа со стороны РФ на агрессию ни у одного противника не останется шанса на выживание.

#сша #ядерное оружие #Генри Киссинджер #Европа #Владимир Путин #Дмитрий Песков
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