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Объект критической инфраструктуры поврежден в Сумах

Сейчас на месте работают специалисты оперативных служб, фиксируются повреждения.
Анна Назайкина 2024-03-06 12:04:01
© Фото: Markiian Lyseiko, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

В украинском городе Сумы минувшей ночью прогремели взрывы, об этом сообщали местные паблики.

В городской администрации рассказали, что было нанесено несколько ударов. В частности, повреждения получил инфраструктурный объект, пишет Sputnik.

«Были нанесены несколько ударов, один - по объекту критической инфраструктуры», - сообщили городские власти.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, устанавливается степень повреждения.

Кроме того, минувшей ночью четыре взрыва произошли в Одессе, также сообщалось о взрывах еще в двух регионах страны - в Харьковской и Киевской областях.

#Украина #взрывы #Сумы #объект инфраструктуры
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