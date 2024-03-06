Объект критической инфраструктуры поврежден в Сумах

В украинском городе Сумы минувшей ночью прогремели взрывы, об этом сообщали местные паблики.

В городской администрации рассказали, что было нанесено несколько ударов. В частности, повреждения получил инфраструктурный объект, пишет Sputnik.

«Были нанесены несколько ударов, один - по объекту критической инфраструктуры», - сообщили городские власти.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, устанавливается степень повреждения.

Кроме того, минувшей ночью четыре взрыва произошли в Одессе, также сообщалось о взрывах еще в двух регионах страны - в Харьковской и Киевской областях.