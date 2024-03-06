В Одессе прогремели четыре взрыва

В Одессе произошло как минимум четыре взрыва. Об этом сообщают украинские средства массовой информации и Telegram-каналы.

Помимо города на юге Украины, сообщается о взрывах в Харьковской и Киевской областях. Киевская областная военная администрация заявила о работе систем противовоздушной обороны.

Согласно ресурсам по оповещению населения, воздушную тревогу объявили в 11 регионах Украины. Так, сирены звучат в Одесской, Николаевской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ровненской и Львовской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.