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В Одессе прогремели четыре взрыва

Украинские СМИ также сообщают о взрывах в Харьковской и Киевской областях.
Максим Крюков 2024-03-06 02:59:01
© Фото: Peter Seyfferth httpimagebroker.com#search Global Look Press

В Одессе произошло как минимум четыре взрыва. Об этом сообщают украинские средства массовой информации и Telegram-каналы.

Помимо города на юге Украины, сообщается о взрывах в Харьковской и Киевской областях. Киевская областная военная администрация заявила о работе систем противовоздушной обороны.

Согласно ресурсам по оповещению населения, воздушную тревогу объявили в 11 регионах Украины. Так, сирены звучат в Одесской, Николаевской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ровненской и Львовской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

#Украина #одесса #взрывы #воздушная тревога
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