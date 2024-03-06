Эксперт Учакин: аварии на кабелях могут осложнить трафик из России в Азию

Нельзя наверняка сказать, как повлияет повреждение интернет-кабелей в Красном море на мировой трафик и как оно затронет российский сегмент, рассказал «Звезде» директор по инфраструктуре облачного провайдера Алексей Учакин. Никто не проводил учений и даже исследований на этот счет, и последствия могут быть самыми неожиданными, сказал он.

«Маршрут, которым движется трафик, может быть странным с точки зрения географии, но оправданным экономически, архитектурой сети, историческими причинами. Даже трафик из России в Европу может идти по одному из подводных кабелей», - сказал Учакин.

Через Красное море проходит много подводной оптики, которая связывает между собой разные части света - Европу, США, Азию. Эта подводная инфраструктура уязвима - подводные кабели рвут рыболовецкие траулеры, акулы, случайные подлодки и т. д. За последнюю неделю, по разным сообщениям, их уже порвали три или четыре. И это начинает влиять на глобальный трафик. В атаке на подводные кабели обвиняют хуситов.

Всемирная сеть предусматривает резервирование, дополнительные пути для трафика, но все эти резервы не безграничны. Прокладка нового кабеля или починка имеющегося может занимать месяцы, учитывая напряжение в Красном море. И риск того, что там опять что-нибудь порвут, сохраняется.

«То, что мы можем видеть по следам вчерашней аварии - российский сегмент не является полностью изолированным. Есть зависимость от зарубежных сервисов - Facebook*, Google, YouTube и т. д. И проблемы, которые у них возникают, сказываются и на нас. Кроме того, вчера на самом деле было две аварии. То, что вчера колбасило Facebook* и другие ресурсы, это не было напрямую связано с повреждением кабеля», - рассказал эксперт.

Из-за крупных аварий на подводных интернет-кабелях может, например, нарушаться доступ к азиатским ресурсам из России.

«Мы сейчас развиваем партнерство с арабскими странами и с Китаем, и могут возникать нарушения связности между нашими регионами и как-то влиять на нашу экономику. Карта интернет-кабелей - публичная. Если они перерубят их все - то да, Интернет это заметит, ухудшится связность азиатского региона со всем миром и, возможно, каким-то образом заденет трафик Европа - Штаты. Если они продолжат - точно влияние будет», - говорит эксперт.

Накануне в работе Instagram*, Facebook, YouTube и некоторых других сервисов произошел сбой по всему миру. По разным версиям, это могло случиться из-за атаки хуситов на интернет-кабели в Красном море, из-за супервторника в США и из-за подорожавшего bitcoin.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.