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В России 6 марта пройдет проверка систем оповещения населения

Сигнал «Внимание всем!» будут передавать предназначенные для этого уличные ретрансляторы, а также теле- и радиоканалы.
Владимир Рубанов 2024-03-05 06:16:01
© Фото: МЧС России

В России 6 марта проверят системы оповещения, сообщило МЧС РФ. Сирены и громкоговорители заработают по всей стране.

В среду во всех регионах средства оповещения будут распространять сигнал «Внимание всем!». Его будут передавать предназначенные для этого уличные ретрансляторы, а также теле- и радиоканалы.

Системы оповещения проверят в рамках учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров.

Услышав сирену, не нужно паниковать. Правильный порядок действий в такой ситуации - сохранять спокойствие, включить любой общедоступный телеканал или радио и прослушать сообщение.

Такие проверки проходят регулярно. В последний раз системы оповещения включали в октябре прошлого года.

#проверка #радио #МЧС России #телевидение #сирены #сигналы #Системы оповещения
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