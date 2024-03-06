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Собянин утвердил выплаты для ветеранов Великой Отечественной к 79-летию Победы

Выплаты получат 38 тысяч ветеранов, их размер составит до 25 тысяч рублей. Также они положены жителям блокадного Ленинграда, вдовам военнослужащих, труженикам тыла и бывшим узникам нацистских тюрем и концлагерей.
Тимур Шерзад 2024-03-06 11:53:01
© Фото: Варвара Гертье, РИА Новoсти

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ, согласно которому 38 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны получат материальную помощь. Она приурочена к 79-й годовщине Победы. 

Всего выплаты коснутся 38 тысяч человек. Размер этих выплат составит до 25 тысяч рублей. 

Уточняется, что выплаты получат не только участники Великой Отечественной, но и жители блокадного Ленинграда, вдовы военнослужащих, труженики тыла, а также бывшие узники концлагерей и тюрем нацистов. 

Ранее сообщалось, что в Театре Российской армии состоялась встреча поколений защитников Отечества.

#в стране и мире #Великая Отечественная война #ветераны #Сергей Собянин
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