Собянин утвердил выплаты для ветеранов Великой Отечественной к 79-летию Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ, согласно которому 38 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны получат материальную помощь. Она приурочена к 79-й годовщине Победы.

Всего выплаты коснутся 38 тысяч человек. Размер этих выплат составит до 25 тысяч рублей.

Уточняется, что выплаты получат не только участники Великой Отечественной, но и жители блокадного Ленинграда, вдовы военнослужащих, труженики тыла, а также бывшие узники концлагерей и тюрем нацистов.

Ранее сообщалось, что в Театре Российской армии состоялась встреча поколений защитников Отечества.