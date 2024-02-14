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В Театре Российской армии состоялась встреча поколений защитников Отечества

В мероприятии приняли участие Герои Советского Союза, Герои России, генеральные инспекторы Минобороны России, представители военных династий и ветеранских организаций, военнослужащие, в том числе участники специальной военной операции, а также кадеты и юнармейцы.
2024-02-14 11:11:01
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Торжественная встреча поколений защитников Отечества прошла в Центральном академическом театре Российской армии.

В ходе мероприятия чествовали военные династии, которые выбрали своей профессией защиту Родины. Представителям каждой военной династии вручили грамоты Московского дома ветеранов. В зале собрались Герои Советского Союза, Герои России, ветераны, военнослужащие, в том числе участники военной операции по защите Донбасса.

С приветственным словом от замминистра обороны РФ Виктора Горемыкина выступил начальник управления - замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Игорь Сиваков.

«За более чем тысячелетнюю историю России патриотизм, воинская доблесть, готовность постоять за Отчизну стали неотъемлемой частью национального характера нашего народа», - сказал он.

Сиваков отметил, что в нашей стране помнят и гордятся прошлым, хранят память о подвигах предков, а сегодняшние защитники Отечества продолжают священные традиции предшественников.

Также проявившим высокие профессиональные и личные качества участникам спецоперации вручили государственные награды. Кроме того, вручено удостоверение к неполученному в годы Великой Отечественной войны ордену Красной Звезды родственникам командира минометной роты 795-го стрелкового полка 228-й стрелковой дивизии лейтенанту Зельману Зусевичу Меломеду.

По окончании мероприятия артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова выступили перед собравшимися с концертной программой. Московский дом ветеранов войн и Вооруженных сил проводит подобные встречи с 2005 года.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #театр #цатра #защитники отечества #военные династии
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