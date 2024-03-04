Трамп назвал округ Колумбия «болотом», проиграв там праймериз

Бывший президент США Дональд Трамп назвал болотом столичный округ Колумбия после того, как экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли впервые выиграла у него праймериз Республиканской партии. Это произошло в Вашингтоне, округ Колумбия.

За Хейли в столичном округе проголосовали почти 63% республиканцев, за Трампа - 33%. Экс-президент заявил, что «намеренно держался подальше от округа Колумбия».

«Потому что это болото с очень малым количеством делегатов и без каких-либо преимуществ», - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Трамп добавил, что Хейли оставила в этом округе все свое время, усилия и деньги. Он рассчитывает одержать победу в «супервторник», который состоится 5 марта. В этот день первичные выборы пройдут сразу в 15 штатах.

Победа Хейли в серии праймериз и кокусов Республиканской партии даст ей голоса всех 19 выборщиков от округа Колумбия, и у нее станет 43 выборщика. У Трампа их 247. Всего республиканцы выбирают 2 429 делегатов на съезд партии, который в июле официально объявит кандидата в президенты.