МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчеты «Акаций» группировки войск «Запад» уничтожили украинскую военную технику

Артиллеристы работали по уточненным координатам, которые предоставили операторы беспилотных летательных аппаратов.
2024-03-06 10:49:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты САУ «Акация» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили украинскую военную технику, действуя с закрытых огневых позиций. Об этом сообщает Минобороны России. 

Артиллеристы работали по уточненным координатам, которые предоставили операторы беспилотников. Благодаря им было вскрыто передвижение украинских подразделений и был нанесен точный артудар. 

«Считал, что самая такая цель значимая, самая такая лучшая и мощная, это подбить движущийся танк врага. И в один прекрасный момент подбили танк. Прям здорово, два подряд влетело в него», - заявил артиллерист с позывным Арап. 

Он добавил, что пораженных целей у него на счету много. Арап вспомнил живую силу неприятеля, пикапы и минометы. Также он отметил, что в следующий раз хотелось бы уничтожить какую-нибудь реактивную систему залпового огня. 

Ранее сообщалось, что российский «Ураган» разнес на куски украинские укрепления на Авдеевском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #«Акация» #СВО #группировка запад
Экспертное мнение и аналитика
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 