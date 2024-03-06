Расчеты «Акаций» группировки войск «Запад» уничтожили украинскую военную технику

Расчеты САУ «Акация» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили украинскую военную технику, действуя с закрытых огневых позиций. Об этом сообщает Минобороны России.

Артиллеристы работали по уточненным координатам, которые предоставили операторы беспилотников. Благодаря им было вскрыто передвижение украинских подразделений и был нанесен точный артудар.

«Считал, что самая такая цель значимая, самая такая лучшая и мощная, это подбить движущийся танк врага. И в один прекрасный момент подбили танк. Прям здорово, два подряд влетело в него», - заявил артиллерист с позывным Арап.

Он добавил, что пораженных целей у него на счету много. Арап вспомнил живую силу неприятеля, пикапы и минометы. Также он отметил, что в следующий раз хотелось бы уничтожить какую-нибудь реактивную систему залпового огня.

Ранее сообщалось, что российский «Ураган» разнес на куски украинские укрепления на Авдеевском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.