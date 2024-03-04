Вертолетом на остров: как проголосовали обитатели труднодоступных территорий

На выборах президента России досрочно проголосовали около 50 тысяч избирателей. Свой голос отдали жители отдаленных поселений и те, кто работает на труднодоступных территориях. В эти дни в Ленинградской области бюллетени на вертолете доставляют на острова в Финском заливе, в том числе смотрителям маяков.

Так, например, военно-транспортный Ми-8 добрался и до острова Большой Тютерс. Там сейчас живет лишь смотритель маяка Дмитрий Архипов. На Большой земле он не был уже два года.

«Это же новый шаг в нашей стране. Что-то наверняка изменится. Нельзя же просто так не голосовать», - отмечает смотритель маяка.

Досрочное голосование для единственного избирателя организовали прямо в вертолете. Даже двигатели глушить не стали. За один день территориальной избирательной комиссии нужно облететь пять островов Финского залива.

Также проголосовали российские пограничники, моряки и связисты, находящиеся на Гогланде. Этот остров является по сути «воротами в Балтику». Рядом находятся Эстония и Финляндия. Избирательный участок организовали в расположении военных.

Первыми отдать свой голос пришли те, кто сейчас несет боевое дежурство. Сразу 13 человек участвуют в выборах впервые в жизни. На память они получили сувениры, конфеты и пирог.

Самый почетный и уважаемый избиратель Гогланда - Николай Тихонович Макоренков. За более чем полвека службы смотрителем местного маяка не пропустил ни одного голосования. Но настало время уходить на заслуженный отдых. Это его последние островные выборы.

В любой визит на остров Гогланд члены избиркома уже по многолетней традиции вместе с военными возлагают цветы у памятника советским военным морякам, погибшим в боях за Родину.