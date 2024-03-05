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В ЕС объявили об отказе от транзита российского газа через Украину с 2025 года

Вместе с этим еврокомиссар не исключила продолжения закупок российского СПГ.
Владимир Рубанов 2024-03-05 09:06:01
© Фото: Anton Kavashkin, Russian Look, Global Look Press

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Европейский союз выступает против продления соглашения о транзите газа из России через Украину. По ее словам, ЕС откажется от украинского транзита с 2025 года, сообщает Life.

Евросоюз размышляет над тем, как приспособить украинскую газотранспортную систему и газохранилища для дальнейшего использования и как интегрировать их в европейский рынок, сказала она.

Кадри Симсон напомнила, что некоторые западные компании уже использовали газохранилища на Украине в прошлом году. Вместе с этим еврокомиссар не исключила продолжения закупок российского СПГ.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не намерен вести переговоры с Москвой о продлении договора о транзите газа в Европу. Действие документа истекает в конце 2024 года.

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